أمريكا تعلن إحباط "هجوم إرهابي" ضد اليهود في نيويورك

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، أنها أحبطت "هجوما إرهابيا" ضد يهود في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أن باكستانياً يعيش في كندا كان يخطط لشن هذا الهجوم باسم تنظيم "داعش" في حدود السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكدةً اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن الشاب البالغ 20 عاما ويدعى محمد شهزيب خان ومعروف باسم شازب جدعون حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك، وقد "اعتُقل في 4 أيلول/سبتمبر في كندا بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي" في مانهاتن.

وأكد وزير العدل ميريك غارلاند، "أن المتهم يُشتبه في أنه خطط لهجوم إرهابي في حدود السابع من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام بهدف مُعلَن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم "، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني "عازما على قتل يهود هنا في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس الفظيع على إسرائيل" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك، حاول خان المقيم في كندا السفر إلى نيويورك حيث "كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية دعما لتنظيم داعش ضد مركز يهودي في بروكلين".

وكان الشاب تحت المراقبة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه "مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم داعش" وفق وزارة العدل.