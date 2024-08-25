أمريكا تعلن برائتها من ضربات إسرائيل الاستباقية على حزب الله: نساعد بالمراقبة

شفق نيوز/ أكد مسؤول دفاعي أميركي لشبكة "سي أن أن"، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات حزب الله، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلا أنه لم يكن للجيش الأميركي أي دور في الضربات الاستباقية التي شنتها إسرائيل على الجماعة اللبنانية.

وقال المسؤول: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونظل في وضع جيد ومستعدين لدعم دفاع إسرائيل عن نفسها من هجمات إيران وأي من وكلائها".

وعزز الجيش الأميركي، في الأسابيع الماضية، وجود قواته في الشرق الأوسط، وأرسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لتنضم إلى "ثيودور روزفلت"، وأرسل أيضا سربا من الطائرات "أف-22 رابتور" التابعة لسلاح الجو، ونشر غواصة مزودة بصواريخ كروز.

وأعلن حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة ودول أخرى، صباح الأحد، شن هجوم تخلله إطلاق عدد كبير من المسيرات و"أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا" على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، في إطار رده على مقتل القيادي البارز في التنظيم، فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية في 30 تموز/ يوليو الماضي.

وجاء ذلك، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات في جنوب لبنان، لمنع "هجوم كبير" من الحزب المدعوم من طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه دمر "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك في سلسلة ضربات واسعة، فجر الأحد، شاركت فيها "نحو 100 طائرة" حربية.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من البحرية في شمال البلاد بعد هجوم حزب الله.

وفي لبنان، قُتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب آخران، بجروح، الأحد، وفق ما أحصته وزارة الصحة اللبنانية، من جراء الغارات الإسرائيلية.

وقال دبلوماسيان لرويترز إن إسرائيل وحزب الله تبادلا الرسائل عقب تبادل إطلاق النار، الأحد، من أجل عدم زيادة التصعيد. ووفق ما أوردته الوكالة، فإن الرسائل تفيد بأن أيا منهما "لا يريد التصعيد" أكثر من ذلك.