أمريكا ترحل لاجئا عراقيا إلى رواندا

شفق نيوز/ كشفت مسؤول أمريكي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة رحلت لاجئا عراقيا إلى رواندا، بعد أن سعت طويلا إلى تسليمه بعد اتهامات من الحكومة العراقية بأنه عمل لصالح تنظيم داعش.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العراقي عمر عبد الستار أمين، الذي مُنح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، أنكر التهم العراقية بقتله شرطيا أثناء انتمائه لتنظيم داعش، وخلص قاض عام 2021 إلى أن سرد الوقائع في القضية المرفوعة ضده "غير مقنع".

وكانت وكالة "اسوشيتدبرس" الامريكية، ذكرت في العام 2021، أن قاضية اتحادية اجازت لسلطات الهجرة ترحيل مواطن عراقي متهم بارتكاب جريمة قتل لصالح تنظيم داعش قبل مجيئه الى الولايات المتحدة، وذلك بعد ادانته بالكذب.

وقالت القاضية تارا ناسيلوناهاس في المحكمة بكاليفورنيا ان العراقي عمر عبد الستار أمين، يمكن ترحيله من الولايات المتحدة لانه كذب فيما يتعلق بوثائق اللجوء الخاصة به للدخول الى الاراضي الامريكية، بحسب خبر الوكالة الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، في حينها.

وبناء على توصية من الحكومة الامريكية، قالت القاضية انه يجب ترحيل أمين إلى العراق، أو الى تركيا التي كان آخر بلد يتواجه فيه قبل مجيئه الى الولايات المتحدة.

يذكر ان محامي امين يقولون انه سيواجه الاعدام على الارجح في حال جرى اعادته الى العراق.

وكان قاض فيدرالي آخر في مدينة ساكرمينتو، في ولاية كاليفورنيا، رفض السماح بترحيل عمر أمين، وقال إن الادلة التي وجدت على هاتف أمين تظهر انه كان في تركيا خلال جريمة القتل التي وقعت في العام 2014.