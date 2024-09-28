أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

شفق نيوز/ دعت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، رعاياها إلى مغادرة لبنان "فورا"، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لبيروت.

وقالت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنها تتابع الأوضاع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حثت المواطنين على عدم السفر إلى لبنان، ومغادرته في أقرب وقت ممكن بما أن خيارات الطيران التجارية مازالت متاحة.

وأوصت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين اختاروا عدم المغادرة بإعداد خطط للتعامل مع المواقف الطارئة، والاستعداد للبقاء في أماكنهم في حال تدهور الوضع أكثر من ذلك. كما حثت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في جنوب لبنان، وبالقرب من الحدود مع سوريا، وفي تجمعات اللاجئين، على مغادرة تلك المناطق على الفور.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو حرائق ضخمة وأعمدة دخان كثيفة، ظلت مستمرة حتى بزوغ النهار، في المناطق التي تعرضت للقصف.

وفي بداية أحدث هجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يقصف حاليا مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يخزن حزب الله صواريخ مضادة للسفن".

وفرّت مئات العائلات اللبنانية، بشكل عاجل، ليل الجمعة السبت، من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع غارات إسرائيلية متتالية استهدفت معقل حزب الله وإنذارات بإخلاء مناطق عدة.

وجاءت الغارات ليلا بعد ضربات عنيفة استهدفت بعد ظهر الجمعة بحسب الجيش الإسرائيلي، "المقر المركزي" لحزب الله وأثارت بلبلة حول مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد ورود أنباء من وسائل إعلام إسرائيلية بأنه المُسته