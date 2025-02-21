أمريكا تحذر مواطنيها في إسرائيل من استخدام وسائل النقل العام

شفق نيوز/ حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم من استخدام وسائل النقل العام في البلاد، بما في ذلك الحافلات والقطار الخفيف، لمدة أسبوعين.

وجاء التحذير الأمريكي، على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت الحافلات مساء الخميس. وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت داخل حافلات في مدينة بات يام، بينما تم العثور على عبوة أخرى في مدينة حولون قبل أن تنفجر. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء هذه الحوادث.

في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال 3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية لتعزيز قواته في ظل تصاعد التوترات.

وتعتقد الشرطة أن العبوات الناسفة، التي يقدر وزنها بأقل من 5 كيلوجرامات، كانت معدة للتفجير صباح يوم الجمعة وليس مساء الخميس. كما عُثر على حقائب تحمل كتابات باللغة العربية داخل بعض الحافلات.

وفي أعقاب التفجيرات، أصدرت كتائب طولكرم بيانًا جاء فيه: "لن يُنسى الانتقام للشهداء طالما أن المحتل جالس على أرضنا."