مرشحان يتسابقان غداً على "رئاسة لبنان".. تعرف على التفاصيل؟

شفق نيوز/ وسط أجواء من الترقب والتوتر السياسي، تستعد لبنان يوم غد الخميس، لعقد جلسة برلمانية "مهمة"، لحسم مرشح رئاسة البلاد.

ويتسابق مرشحان بارزان على كرسي الرئاسة لإنهاء أشهر طويلة من الفراغ السياسي الذي أثقل كاهل الوطن، في ظل ضغوط محلية ودولية ووسط انقسامات عميقة بين الكتل النيابية.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون والوزير السابق جهاد أزعور هما الأوفر حظا للفوز في جلسة اختيار رئيس للبنان.

من جانبها أعلنت كتل نيابية عدة دعمها لترشح عون، في وقت قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن "انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري على اعتبار أنه موظف رسمي ولا يحق له الترشح".

ويأتي هذا في وقت يحظى فيه جهاد أزعور، بموافقة دولية ويتداول اسمه بشكل أكبر، مما يوحي بتنامي فرصه في الفوز بالمنصب، حسب التسريبات.

بينما تقول مصادر نيابية لبنانية إن "سيناريوهات الجلسة تقضي بتوزيع الأصوات بما لا يسمح بفوز أي مرشح، مما يعيد فتح المجال أمام حوار وطني دعا إليه في السابق نبيه بري".

كما ترجح هذه المصادر، أن يتوصل الحوار إلى التوافق على جوزيف عون بما لا يشكل انتصاراً أو انكساراً لأي من القوى السياسية.

ومن المقرر أن يعلن نواب الكتل السياسية المعارضة اسم مرشحهم، مساء اليوم الأربعاء، من بلدة معراب في كسروان، مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.