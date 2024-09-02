مراهق يقتل عائلته في عيد ميلاد أبيه بضواحي ميلانو

شفق نيوز/ اعترف مراهق من سكان منطقة باديرنو دوجنانو في ضواحي ميلانو الإيطالية، بقتل ثلاثة من أفراد أسرته، بحسب ما ذكرته صحيفة Corriere della Sera.

وأضافت الصحيفة أن شابا بالغا من العمر 17 عاما أخبر الشرطة بالجريمة بنفسه.

وتحدث أنه في المساء عشية الحادث كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاد والده. ونتيجة الحادث قتل الشاب والديه وابنهما الصغير البالغ من العمر 12 عاما.

ووفقا للشرطة، لا يزال سبب القتل مجهولا حتى الآن، بينما تحدث الجيران بشكل إيجابي عن العائلة.

وقالت سابرينا ديتارانتو المدعية العامة لشؤون الأطفال في مؤتمر صحفي أن المراهق المحتجز لم يتمكن من تفسير أسباب أفعاله، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض ما وعدم راحة لعدة أيام. كما تحدث المراهق عن أفكار القتل، لكنها لم تكن متعلقة بأسرته.