محورها حرب أوكرانيا.. المحادثات الأمريكية الروسية تنطلق في الرياض

شفق نيوز/ بدأ مسؤولون أمريكيون وروس، بينهم وزيرا خارجية البلدين، محادثات في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وهما يتوسطان طاولة جلس حولها المشاركون، وفق وكالة فرانس برس.

وتواجد من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن الجانب الروسي، حضر وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

وستركز المحادثات على التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو هدف طالما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قادر على تحقيقه، خلال حملته الانتخابية. بالإضافة إلى تقليل التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس عن مصدر، قالت إنه "مفاوض"، أن موسكو "تتوقع تقدما في الشق الاقتصادي من المحادثات مع الأميركيين في غضون شهرين أو 3".

وتقام المحادثات في قصر الدرعية، شمال غربي الرياض. وهي أول مباحثات على هذا المستوى بين الجانبين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا قالت فيه إنه "‏بتوجيه" من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "تستضيف المملكة، الثلاثاء، في مدينة الرياض، محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم".

وكان ترامب قد أكد، الأحد الماضي، أنه قد يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريبا جدا" لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة، الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر معروف بين رئيسين أميركي وروسي منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال ترامب إنه اتفق وبوتين خلال الاتصال على بدء المفاوضات "فورا"، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن التحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيسين، وربما تستغرق عدة أشهر، لكن الجانبين اتفقا على أن العاصمة السعودية الرياض هي "المكان المناسب" للقاء.