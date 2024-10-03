مجموعة 7G: يجب إيقاف "خطر" إيران وأذرعها بالعراق والمنطقة لتجنب الحرب

شفق نيوز/ شدد قادة مجموعة السبع (7G)، مساء الخميس، على ضرورة أن تتوقف أعمال إيران "المزعزعة للاستقرار بشكل خطير" في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال وكلائها بما في ذلك "الحوثيين" و"حزب الله" و"حماس" والفصائل العراقية.

وأعرب القادة، في بيان رسمي، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط، كما أدانوا بأشد العبارات الهجوم العسكري المباشر الذي شنته إيران ضد إسرائيل، معتبريه "تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي".

وجدد البيان، التزام دول مجموعة السبع، بـ"أمن إسرائيل"، وشدد على ضرورة تجنب تأجيج الهجمات الانتقامية، كون ذلك لن يكون من السهل السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي أحد".

ودعا بيان الدول السبع، جميع الجهات الفاعلة الإقليمية إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس، والمشاركة بشكل بناء لتهدئة التوترات الحالية، واحترام القانون الإنساني الدولي، مطالباً بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع".

وأشار البيان، إلى قلق دول مجموعة السبع العميق إزاء الحالة في لبنان، مشيراً إلى الحاجة إلى وقف الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن لإفساح المجال أمام حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، تمشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701.