مجزرة عائلية في فلوريدا.. 4 قتلى بينهم 3 أطفال بإطلاق نار

شفق نيوز/ شهدت مدينة بمبروك بارك بولاية فلوريدا الأمريكية حادثة إطلاق نار مأساوية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفادت به قناة "سي بي إس" الأمريكية.

ووقعت الجريمة في مبنى سكني متعدد الشقق، حيث أفاد أحد السكان، نقلاً عن جار آخر، بأن رجلاً حاول قتل أفراد عائلته بالكامل قبل أن يحاول الانتحار.

وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على امرأة وثلاثة أطفال قتلى، بينما تم نقل رجل وفتاة إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.