"مجزرة" داخل سجن روسي نفذها "دواعش" ونشروا فعلتهم على الإنترنت

شفق نيوز/ أكد مسؤولون في الحرس الوطني الروسي، أن أجهزة الأمن الروسية قتلت بالرصاص، يوم الجمعة، أربعة سجناء احتجزوا رهائن في مستعمرة عقابية وطعنوا أربعة موظفين حتى الموت ونشروا مقاطع مصورة على الإنترنت قالوا فيها إنهم من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الحرس الوطني قوله "تمكن قناصة من القوات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد، بأربع طلقات دقيقة، من تحييد أربعة سجناء احتجزوا موظفي السجن رهائن. وأُطلق سراح الرهائن".

وقالت إدارة السجون الاتحادية إن منفذي الهجوم الأربعة "تمت تصفيتهم"، وأضافت أن أربعة من موظفيها لقوا حتفهم متأثرين بجروحهم بعد طعنهم بينما تلقى آخرون العلاج في المستشفى.

وأضافت أن ثمانية من موظفي السجن وأربعة من المدانين كانوا محتجزين كرهائن.

وفي أحد المقاطع المصورة التي نشرها منفذو الهجوم، ظهر القتلى وهم يرقدون في برك من الدماء وكان أحدهم مذبوحا. وصاح أحد السجناء بأنهم "مجاهدون" من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى المهاجمين وهم يتجولون في ساحة السجن، بينما يظهر أحد الرهائن جالسا ووجهه مخضب بالدماء.

وجاءت عملية تحرير الرهائن بعد أن طلب الرئيس فلاديمير بوتين من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الاتحادي ورئيس الحرس الوطني إفادته بتطورات الواقعة.

وظهر أحد السجناء المتورطين في الواقعة مرتديا ما يبدو أنها سترة ناسفة بدائية الصنع وكان الآخرون يحملون سكاكين ومطارق.

ولم تكن مطالبهم واضحة لكنهم‭‭ ‬‬رددوا عبارات قالوا فيها إن روسيا "تضطهد المسلمين في كل مكان" وإنهم تصرفوا "بلا رحمة" ردا على ما قالوا إنها إساءة معاملة السجناء المسلمين.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المشتبه بهم الأربعة مواطنون من طاجيكستان وأوزبكستان، وإن ثلاثة منهم دخلوا السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات والأخير بتهمة قتل شخص في مشاجرة.