متهم بـ "الابتزاز والمخدرات".. اعتقال نائب سوري سابق في درعا

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية سورية، يوم الجمعة، عن اعتقال فاروق قاسم الحمادي، النائب السابق في مجلس الشعب التابع لنظام بشار الأسد، بتهمة "الابتزاز والمخدرات".

وأفادت المصادر الأمنية، بأن توقيف الحمادي، الذي ينحدر من مدينة "إنخل" بريف الشمالي، جاء بعد عمليات رصد وتحرٍ، حيث جرى اعتقاله في مدينة درعا.

وأكدت المصادر الأمنية أنه سيتم التحقيق مع الحمادي؛ لمحاسبته على جرائم وانتهاكات منسوبة له منها الابتزاز واستغلال النفوذ وتجارة المخدرات.

من جهتها، كشفت قناة "الإخبارية السورية"، أن الحمادي "تورط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وأسهم في زج العديد من السوريين بالمعتقلات وابتزاز ذويهم".

وأضافت القناة أن البرلماني السابق في عهد الأسد "كان عضواً بمكتب مصالحات المنطقة الجنوبية، كما أنه متورط في تجارة المخدرات".

من جانبها ذكرت "شبكة شام" الإعلامية أن "الحمادي يعدّ أحد الأسماء البارزة في مشهد الفساد السياسي والاقتصادي" في درعا، على حد وصفها.

وذكرت الشبكة أنه "كان من المقربين من أركان النظام البائد، واستغل نفوذه وعلاقاته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أهالي المحافظة".

وأكدت أنه "استغل حاجة العائلات الباحثة عن أبنائها في سجون النظام السابق، وابتزها ماليًا عبر وعود بالإفراج عنهم مقابل مبالغ طائلة".

وقالت إنه "كان يعقد صفقات سرية مع ضباط النظام، بحيث يتلقى الأموال من ذوي المعتقلين، في حين أن الإفراج عنهم لم يكن مضمونًا، بل كان مجرد لعبة يستغلها لجني المزيد من المال".

يذكر أن القوات الأمنية السورية تلاحق من تصفهم بـ"الفلول" والمتورطين في جرائم نظام الأسد، وتنفذ حملات أمنية مكثفة في عدد من المحافظات السورية.