مبيعات السلاح الأمريكي تسجل رقماً قياسياً في 2024

شفق نيوز/ سجلت مبيعات السلاح الأمريكي رقماً قياسياً بـ318.7 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفق ما أعلنته وزارة خارجية الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأميركية، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي لحكومات أجنبية في عام 2024، ارتفعت 29 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار، نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.

وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن، التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأمريكيين مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان"، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان الجمهوري دونالد ترامب، قال أثناء حملته الرئاسية، إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع.

ويريد الرئيس الأمريكي أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 5 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة على الهدف الحالي البالغ 2 في المائة، وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.

وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي ازداد كثيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.