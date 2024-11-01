ما علاقة روسيا؟.. مقطع فيديو يثير الجدل حول التزوير في الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ أثار مقطع فيديو يُزعم أنه التقط في ولاية جورجيا، الشكوك بشأن نزاهة انتخابات الرئاسة الأميركية، لكن مسؤولين سارعوا إلى تكذيبه واتهام "جهات روسية" بالوقوف ورائه.

ويظهر في الفيديو المقصود شخص يدعي أنه مهاجر من هايتي، ويتحدث عن أنه ينوي التصويت عدة مرات في مقاطعتين في الولاية لصالح المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال مسؤولو الاستخبارات الأميركية، اليوم الجمعة، إن "جهات روسية مؤثرة" تقف خلف مقطع الفيديو الذي يدعي تزوير الانتخابات في جورجيا.

وأضافوا أن مقطع الفيديو "مزيف"، وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ".

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنس برغر، إن مقطع الفيديو "مزيف بشكل واضح"، وإنه من المحتمل أن يكون من عمل القراصنة الروس "الذين يحاولون زرع الفتنة والفوضى عشية الانتخابات".

وردد مسؤولو الاستخبارات هذه النتيجة، الجمعة، قائلين إن المقطع أنتجته "جهات روسية ذات نفوذ"، وأنه جزء من "جهود موسكو الأوسع نطاقا لإثارة تشكيك لا أساس له من الصحة حول نزاهة الانتخابات الأميركية، وتأجيج الانقسامات بين الأميركيين".