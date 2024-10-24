مايكروسوفت تحذر: قراصنة إيرانيون يستهدفون مواقع الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ حذرت شركة مايكروسوفت من أن قراصنة ايرانيين قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة "مرتبطة بالانتخابات" في عدد من الولايات الأمريكية "المتأرجحة".

وقالت شركة مايكروسوفت في مدونة، إن مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الأميركية مع اقتراب الاقتراع.

وقال باحثون إن هذا النشاط يشير إلى "استعدادات لمزيد من عمليات التأثير المباشر".

وأشارت المدونة إلى أن القراصنة الذين أطلقت عليهم مايكروسوفت اسم "عاصفة الرمال القطنية" (كوتون ساندستورم) والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة "مرتبطة بالانتخابات" في عدد من الولايات المتأرجحة لم تذكر أسماءها، وقاموا في مايو/ آيار بمسح موقع إخباري أمريكي مجهول الهوية لرصد نقاط ضعفه.

وكتب الباحثون "ستزيد مجموعة كوتون ساندستورم من نشاطها مع اقتراب موعد الانتخابات نظراً لسرعة عمليات المجموعة وتاريخها في التدخل في الانتخابات".

ويثير هذا التطور قلقاً خاصاً نظراً للجهود السابقة للمجموعة.

من جهته، قال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة "مثل هذه الادعاءات بلا أساس من الصحة بالمرة، وغير مقبولة مطلقاً".

وأضاف أن "إيران ليست لديها أي دوافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأميركية".

وشنت مجموعة "كوتون ساندستورم" في 2020 عملية تأثير إلكترونية مختلفة قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية السابقة.

ونشرت المجموعة أيضاً مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت أنه من نشطاء قرصنة، حيث أظهروا لهم وهم يستكشفون نظاماً انتخابياً. صحيح أن هذه العملية لم تؤثر قط على أنظمة التصويت الفردية، لكن الهدف كان إشاعة الفوضى والارتباك والشكوك، وفقاً لمسؤولين أميركيين بارزين حينذاك.

وقالت مايكروسوفت إن مجموعة "كوتون ساندستورم" نفذت أيضاً بعد انتخابات 2020 عملية منفصلة شجعت على ممارسة العنف ضد مسؤولي الانتخابات الأميركية الذين نفوا مزاعم حدوث تزوير واسع النطاق في التصويت.