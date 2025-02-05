ماكرون يهنئ الشرع ويدعوه لزيارة باريس

شفق نيوز/ تلقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته بتولي رئاسة سوريا وتحرير البلاد من نظام بشار الأسد.

وأبدى ماكرون، خلال الاتصال، دعمه للمرحلة الانتقالية بحسب بيان للرئاسة السورية، كما أكد على مساعي باريس لرفع العقوبات عن سوريا.

وبحث الشرع وماكرون التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بحسب البيان.

وبحسب البيان، فقد تلقى الشرع دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إنها أبرمت "عقدا جديدا" مع شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية من أجل تشغيل ميناء اللاذقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.