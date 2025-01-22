ماسك يفكر بشراء "تيك توك".. وترامب: هو الحل للأزمة

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه لفكرة شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، منصة "تيك توك".

وقال ترامب في تصريحات صحفية، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أنا منفتح على فكرة شراء ماسك تطبيق تيك توك".

وأضاف ترامب، "أفكر في أن أقول لشخص ما أن يشتري تيك توك ويعطي نصفه للولايات المتحدة".

وأمهل ترامب، يوم الاثنين الماضي، تطبيق تيك توك فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي.

والأسبوع الماضي ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولين صينيين يجرون محادثات أولية بشأن خيار محتمل لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى ماسك، غير أن الشركة نفت ذلك.