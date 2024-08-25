ماسك عن اعتقال مؤسس تيليغرام: قريبًا سيُعدَم الناس بسبب "اللايكات"

شفق نيوز/ وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، انتقادا مباشرا بسبب اعتقال مؤسس تطبيق تيليغرام في فرنسا، متحدثا عن ذلك بعبارات تحمل طابع السخرية.

وقال ماسك عبر منصة "إكس" معلقا على اعتقال دوروف: "هذه دعاية للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، إنه مقنع للغاية.. ليس من المستبعد احتمال أنه بحلول عام 2030، سيتم إعدام الأشخاص في أوروبا بسبب إعجابهم بالرموز الساخرة".

واعتقلت السلطات الفرنسية، مساء السبت مؤسس تطبيق تيليغرام بافل دوروف في مطار باريس لو بورجيه، وذلك لعدة أسباب من بينها رفض "تيليغرام" التعاون مع سلطات البلاد، مما جعله متورطا في عدد من الجرائم.

ويواجه مؤسس تطبيق تيليغرام الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا، حسبما أفادت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية

يذكر أن التعديل الأول للدستور الأمريكي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم.