لأول مرة بتاريخها.. ترامب يحدد لغة رسمية لأمريكا

شفق نيوز/ يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة لأول مرة، وفقا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض.

ولم تكن للولايات المتحدة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما، لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.

ويتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

وقال العديد من المسؤولين، إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية للناطقين بغير اللغة الإنجليزية.

ولا تعترف الولايات المتحدة حتى الساعة بلغة رسمية موحدة للبلاد، حيث تثير هذه المسألة إشكاليات في الحياة السياسية للبلاد، فخلال القرن الماضي، فشلت مشاريع قوانين عدة متعلقة بهذا الموضوع في اجتياز الكونغرس.

ومنذ دخوله إلى الساحة السياسية في عام 2015، تحدث دونالد ترامب بنفسه عن أهمية اللغة الإنكليزية بالنسبة للمجتمع الأمريكي، خصوصا في ظل موجات الهجرة إلى البلاد.

وقال في ذلك العام خلال مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري “عليكم التحدث بالإنكليزية ليتم استيعابكم في هذا البلد، نحن بلد يتحدث اللغة الإنكليزية، وليس الإسبانية”.