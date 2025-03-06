لأول مرة.. اتصالات امريكية مباشرة مع حماس لبحث ملف الرهائن

شفق نيوز/ أجرت الولايات المتحدة اتصالات مباشرة مع حركة حماس لاول مرة، بما يتناقض مع سياسة واشنطن المستمرة منذ عقود بعدم التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الموفد الأميركي الخاص لقضية الرهائن آدم بولر "يجري هذه المفاوضات ولديه سلطة التحدث مع أي طرف كان". وأضافت "إن أرواحا أميركية على المحك".

وفقا لوسائل إعلام أميركية فقد تركزت المحادثات على إطلاق سراح رهائن أميركيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

تزامنت هذه الأنباء مع إعلان البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دنالد ترامب التقى بمجموعة من الرهائن الذين جرى إطلاق سراحهم في الآونة الأخيرة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبعدها وجه ترامب تهديدا قويا جديدا لحماس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي طالبها فيه "بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا" بما في ذلك تسليم رفات القتلى منهم "وإلا فإن الأمر سينتهي بالنسبة لكم".

وكتب ترامب "أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنجاز المهمة، ولن يكون أي عنصر من حماس في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله".

ولطالما تجنبت الولايات المتحدة التواصل المباشر مع حركة حماس الموضوعة على قوائم الإرهاب الأميركية منذ عام 1997.

وتعليقا على ذلك يقول نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى غوردون غراي إن ما جرى لا يعكس أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.

وفقا لرويترز فقد جرت المحادثات المباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن لم تتضح بعد هوية الأشخاص الذين مثلوا حماس فيها.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن الجهود الأميركية تشمل محاولة إطلاق سراح إيدان ألكسندر، من ولاية نيوجيرزي، الذي يُعتقد أنه آخر رهينة أميركي على قيد الحياة محتجز لدى حماس. وظهر ألكسندر في مقطع مصور نشرته حماس في نوفمبر 2024.

وفي دورها السابق في المساعدة على تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب غزة، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين من دون أي اتصالات مباشرة معروفة بين واشنطن وحماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل عبرت للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".

ولم يضف البيان المزيد من التفاصيل، لكن إسرائيل التي تعتبر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، حماس منظمة إرهابية ترفض التفاوض مباشرة مع المجموعة.

ويأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث نفى مسؤول إسرائيلي تحقيق أي تقدم بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات.

وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن إلى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

ومع انقضاء المرحلة الأولى في نهاية الأسبوع، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل بناء على مقترح أميركي، في حين تمسكت حماس بضرورة التفاوض حول المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تضع نهاية للحرب.

ووفقا للاتفاق، من المفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن جميع الرهائن الأحياء مقابل إفراج إسرائيل عن المزيد من المعتقلين الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة للاتفاق فيفترض أن تكون مخصصة لإعادة إعمار القطاع.