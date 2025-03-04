ليست إسرائيل.. رواية مغايرة حول الجهة المسؤولة عن اغتيال نصر الله

شفق نيوز/ أخلى أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، مسؤولية إسرائيل عن اغتيال أمين عام "حزب الله" السابق حسن نصر الله.

وقال الحسيني، في مقابلة له ببرنامج "الليوان"، إن "من قتل حسن نصر الله هو الجيش الأمريكي وليس الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "يتحمل مسؤولية كلامه".

ورفض الحسيني، الإفصاح عن مصادره، معلقا بالقول: "هذه من مصادري، ولا أتكلم عن القوة في مصادري، لكنها مصادر قوية وعميقة، تسمع وترى وتحلل".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبعت ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.

وتم تشييع نصر الله، مع هاشم صفي الدين (الذي كان من المفترض أن يكون أمين عام "حزب الله" بعد اغتيال نصر الله ولكن إسرائيل اغتالته أيضا) يوم الأحد 23 فبراير/شباط، بحضور جماهيري كبير قُدّر بمئات الآلاف، ورافق التشييعَ تحليقٌ منخفض لسرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية فوقه.