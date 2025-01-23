لوس أنجلوس تشتعل مجددا.. أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص

شفق نيوز/ اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.

وقالت وسائل اعلام امريكية، مساء الأربعاء، إن النيران تنتشر بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.

وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".

وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحضون السكان على إخلاء منازلهم.

لكن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون، قال في تصريح مساء الأربعاء إن "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماما عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوما".

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.

ويعيش سكان جنوب كاليفورنيا في حال تأهب، منذ أن دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.