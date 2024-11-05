"لن ينجو أحد".. روسيا: سنرد على أي عدوان من الناتو بكل الوسائل

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إن بلاده سترد على أي عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسي بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف لافروف في مقابلة نشرتها وكالة الإعلام الروسية،: "لن يكون أحد آمناً، لا أولئك عبر المحيط الأطلسي، أو أولئك عبر القنال الإنجليزي".

هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرفض الاتهامات بتورط المخابرات العسكرية الروسية المزعوم في شحن المتفجرات عن طريق خدمات البريد السريع إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذا هو رد فعل الإدارة الروسية على المقالة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشار بيسكوف إلى أن الأمر ليس إلا حشواً صحافياً، قائلاً: "هذه الصحيفة وغيرها من وسائل النشر التي تحظى باحترام كبير، غالباً ما تقوم بنشر مثل هذا الحشو الإعلامي غير المفهوم، والذي لا تدعمه أبداً أي معلومات موثوقة".

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت مقالاً يزعم أن إرسال المتفجرات يعتبر نوعاً من العمليات السرية التي تقوم بها روسيا.

وقد أفاد مكتب المدعي العام الوطني البولندي، في نهاية أكتوبر 2024، بأن الأجهزة الأمنية في بولندا اعتقلت أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية تعمل في دول الاتحاد الأوروبي، يشتبه في قيامهم بإرسال متفجرات عن طريق خدمات البريد السريع.

ووفقاً للمحققين، كان الفريق يرسل الطرود المزودة بالمتفجرات أو بمواد خطيرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتشتعل هذه المواد ذاتياً أو تنفجر أثناء النقل البري أو الجوي، وكان الهدف النهائي للمخربين، وفقاً للجانب البولندي، هو استخدام هذه القناة لإرسال طرود محملة بالمتفجرات إلى كندا والولايات المتحدة.