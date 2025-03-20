ألمانيا: إيران متورطة بأحداث الساحل السوري

شفق نيوز/ اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إيران بالتورط بالأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيربوك قولها في دمشق، إن "ايران احد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل".

وتابعت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع، إنها "ابلغت دمشق بأن المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وأضافت بيربوك بعد إعادة افتاح السفارة الألمانية في دمشق ، انه "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد ذكر في 12 اذار مارس الجاري عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا، غالبيتهم العظمى من العلويين.

وكان الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.