لليوم العاشر.. قصف أمريكي على صنعاء وصعدة

شفق نيوز/ لليوم العاشر على التوالي يواصل الطيران الامريكي، غاراته على صنعاء وصعدة مستهدفًا مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين.

فقد شنت المقاتلات الأميركية فجر اليوم الإثنين أربع غارات جوية على محيط مدينة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

فيما تجدد القصف على مديرتي سحار وساقين، واستهدفت الغارات معسكرات الحوثيين في سحار، حيث دمرت مخازن للأسلحة.

بينما استهدفت غارة أخرى مواقع في ساقين، غرب المحافظة.

وتتعرض مواقع جماعة الحوثي في صعدة لقصف متواصل منذ 14 مارس/ آذار الجاري، عقب إعلان الجيش الأميركي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين.

فيما تشير تقارير صحفية، إلى أن القصف استهدف قواعد عسكرية سرية تحت الأرض تابعة للحوثيين، وتحتوي على أنفاق ومخازن لمنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في مناطق متفرقة مثل "حرف سفيان في محافظة عمران، الصفراء، بني معاذ، الرزامات في صعدة، مناطق قريبة من آل سالم شرقي صعدة".

وتضم هذه القواعد منشآت عسكرية تحت الأرض، وأنفاقًا لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات.

إلى ذلك، طال القصف مخازن أسلحة في منطقة عصر بمديرية معين، غرب صنعاء.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف استهدف معسكر التموين العسكري في عصر، الذي يُعتقد أنه يضم مخازن للأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين.