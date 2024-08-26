لليوم الثالث.. النيران تشتعل في ناقلة نفط مستهدفة من الحوثيين

شفق نيوز/ أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "سبيدس"، يوم الاثنين، بأن النيران ما تزال مشتعلة في السفينة "سونيون" التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 أغسطس/ آب بعد هجوم لجماعة الحوثي.

وأوضحت البعثة في منشور عبر منصة "إكس" أنه "لا مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة".

وأضافت أن "سونيون" ما تزال راسية في النقطة نفسها في المياه الدولية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الحوثيون قد استهدفوا السفينة التي تحمل نحو 150 ألف طن من النفط الخام، قبالة سواحل الحُديدة.

ويحذر خبراء بيئيون، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، من أن أي تسرب نفطي قد يسبب كارثة على البيئة البحرية وتنوعها، ويهدد مصدر رزق العديد من صيادي الأسماك في اليمن، فضلا عن تبعات أخرى تتعلق بمستقبل التجارة؛ نظرا لأهمية مضيق باب المندب.

وقال وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، إن "الأضرار التي ستنتج عن تسرب النفط من الناقلة سونيون، ستكون كارثية".