للمرة الثالثة اليوم.. الفصائل العراقية تهاجم "هدفا حيويا" شمال إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمتها للمرة الثالثة "هدفا حيويا" شمالي إسرائيل صباح اليوم الخميس.

وقالت في بيان، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس 14-11-2024 هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وقالت في بيان ثان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان آخر أشارت إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا فجر اليوم الخميس هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.