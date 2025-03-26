للحد من قدرات الصين.. عشرات الكيانات الجديد على "القائمة السوداء" الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن إضافة عشرات الكيانات الجديدة من دول عدة بينها، إلى قائمتها السوداء للتجارة بهدف تعطيل قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

ويطال هذا الإجراء 80 كياناً من دول مختلفة، منها الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران، واعتبرت الوزارة "أنشطتها مخالفة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويحظر على الكيانات المدرجة على "القائمة السوداء" الحصول على سلع وتقنيات أمريكية من دون تصريح حكومي.

وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك "لن نسمح للخصوم باستغلال التكنولوجيا الأمريكية لتعزيز جيوشهم وتهديد حياة الأمريكيين".

وتشمل الكيانات المستهدفة 11 كياناً في الصين، وواحداً في تايوان، متهمة بالمشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة ورقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء لمستخدمين في الصين "تربطهم علاقات وثيقة بالمجمع الصناعي العسكري في البلاد".

وتشمل هذه الكيانات أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، وفروعاً لشركة "إنسبور غروب" العملاقة لتكنولوجيا المعلومات.

وأدرجت كيانات أخرى بسبب "مساهماتها في أنشطة نووية غير محمية" أو برامج صواريخ باليستية.

وقال وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن جيفري كيسلر، إن الهدف هو منع إساءة استخدام التقنيات والسلع الأمريكية في أنشطة مثل الحوسبة عالية الأداء والصواريخ فرط الصوتية، والتدريب على الطائرات العسكرية.

وأضافت وزارة التجارة كيانين في إيران والصين إلى القائمة أيضاً لسعيهما لشراء سلع أمريكية لصناعة الدفاع الإيرانية وبرامج الطائرات المسيّرة.

ونددت بكين بإدراج شركاتها في القائمة السوداء، متهمة واشنطن بـ"تسليح" التجارة والتكنولوجيا في "إجراء يجسد سياسة الهيمنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون "نحث الجانب الأمريكي على التوقف عن تعميم مفهوم الأمن القومي. والتوقف عن إساءة استخدام جميع أنواع قوائم العقوبات لقمع الشركات الصينية بشكل غير منطقي".

وأضاف كون، أن الصين ستتخذ "الإجراءات اللازمة" للدفاع عن حقوق شركاتها.

ولم تستجب العديد من الشركات المدرجة في القائمة السوداء لطلبات وكالة "فرانس برس" بالتعليق.