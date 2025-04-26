لسبب مجهول.. انفجار كبير يضرب ميناء جنوبي إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، بوقوع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مبينة أن الانفجار وقع في مكاتب تابعة للميناء.

وقال مراسل "تسنيم"، إن خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي، انفجر لسبب غير معروف، وتم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة.

وتم تعليق أنشطة الميناء الآن حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الجرحى والقتلى في هذا الانفجار، إلا أن شدة الانفجار كانت عالية لدرجة أنها أحدثت أضرارا واسعة، بحسب مراسل "تسنيم".

وأكدت وسائل إعلام محلية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.