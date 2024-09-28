لبنان يمنع طائرة إيرانية من دخول أجوائه بعد تهديدات إسرائيلية باستخدام القوة

شفق نيوز/ وجّه وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، مطار بيروت الدولي بمنع طائرة إيرانية متجهة إلى المطار من دخول الأجواء اللبنانية، استجابةً لتهديدات إسرائيلية.

وذكرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية في بيان لها: "إن الجيش الإسرائيلي اخترق موجات برج مراقبة مطار بيروت، وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجهة إلى المطار، مهدداً باستخدام القوة".

وأكد مصدر بوزارة النقل اللبنانية لوكالة رويترز أن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادرها بأن الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة نحو بيروت عادت أدراجها.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي اخترق شبكات الاتصالات في مطار بيروت وهدد باللجوء إلى القوة في حال هبوط الطائرة الإيرانية.

من جهته، حذر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بأنه لن يسمح للطائرات التي تحمل أسلحة بالهبوط في مطار بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: "إن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية تقوم بدوريات فوق منطقة مطار بيروت"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية، بخلاف سوريا، تصرفت بمسؤولية على مر السنين ولم تسمح بنقل الأسلحة عبر المطارات المدنية".

وأضاف: "نؤكد أننا لن نسمح للطائرات العدائية المسلحة بالهبوط في المطار المدني، ونشدد على أن هذا المطار مخصص للاستخدام المدني فقط، ويجب أن يبقى كذلك".