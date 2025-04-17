لبنان يتدارك الموقف ويهدئ الأجواء مع العراق بعد تصريحات عون

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، أن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء حسن شقير، أجرى اتصالات مع الجانب العراقي لتوضيح موقف رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، بشأن تصريحاته حول الحشد الشعبي في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، إن هذه الاتصالات أسفرت عن تبريد الأجواء بين البلدين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تواصلاً دبلوماسياً بين الرئيسين اللبناني والعراقي لشرح الملابسات التي نشأت بعد تصريحات الرئيس اللبناني، والتي تسببت في حملة إعلامية في العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير اللبناني لدى بغداد، علي الحبحاب، للتعبير عن استيائها من تصريحات الرئيس عون التي قال فيها إن لبنان "لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش اللبناني".

وأعرب مساعد وزير شؤون العلاقات الثنائية في العراق، السفير محمد بحر العلوم، عن موقف العراق من الحشد الشعبي، مؤكدًا أنه جزء أساسي من المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق، وأنه مؤسسة حكومية وقانونية تابعة للدولة العراقية.

وكان الرئيس اللبناني قد أكد في مقابلة صحافية يوم الثلاثاء أن "حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات تدريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الحوار لحل المسائل المتعلقة بمشاركة الحزب في القوات المسلحة.