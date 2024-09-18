لبنان.. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 100 بتفجيرات اللاسلكي

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، وقوع عدد من الإصابات نتيجة تفجيرات جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان.

وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، بمقتل شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين كحصيلة أولية بانفجار أجهزة اللاسلكي في بيروت وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن العديد أصيبوا إثر هجوم سيبراني جديد استهدف وسائل اتصالات لاسلكية وأجهزة "بيجر" في بعلبك.

وأفاد مراسل "روسيا اليوم" بمقتل 3 أشخاص إثر انفجار الأجهزة في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي، مشيرا في معلومات أولية إلى إصابة أكثر من 20 آخرين في الانفجارات التي وقعت في مناطق متفرقة في لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "عشرات الأشخاص أصيبوا جراء انفجار أجهزة اتصالات في لبنان اليوم".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وقد حمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

وحسب وزير الصحة فإن التفجيرات أججت حتى الساعة إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفل (11 عاما) وطفلة (8 سنوات) بالإضافة إلى 4 كوادر طبية، فيما يتراوح عدد الجرحى بين 2750 و2800.