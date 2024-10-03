لبنان: إسرائيل تقصف بيروت بقنابل فسفورية محرمة دولياً

شفق نيوز/ أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية)، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دولياً في غارته على مناطق في بيروت.

وشنت إسرائيل غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، فضلا عن الغارة الجوي التي استهدف مبنى سكني في حي الباشورة ببيروت.

وأطلقت طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

من جانبه كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا لسكان 5 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والمقيمين قربها بإخلاء بيوتهم "فورا".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس الأربعاء مقتل 46 شخصا وإصابة 85، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وتكثف إسرائيل غاراتها على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف مواقع لميليشيا حزب الله.