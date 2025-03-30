لبنان.. توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الأمن العام اللبناني، يوم الأحد، توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق صواريخ مجهولة المصدر على شمال إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في 22 و28 آذار/ مارس الجاري، كثّفت المديرية عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين، وبإشراف القضاء المختص، تم توقيف عدد من المشتبه بهم، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على لبنان، رداً على هجمات صاروخية من الأراضي اللبنانية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في 22 آذار/ مارس الجاري، وفق مصادر رسمية لبنانية.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إطلاق صواريخ جديدة في 28 آذار/ مارس الجاري، رغم نفي "حزب الله" مسؤوليته عن تلك الهجمات.

وفي ظل استمرار التوتر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الجيش اللبناني يجري تحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ"، مبيناً أن "لبنان يدين أي اعتداء على أراضيه وأي محاولة لجره إلى دوامة العنف".

من جانبه، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل"، فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطات اللبنانية بضمان عدم استخدام أراضيها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، والالتزام بوقف إطلاق النار.