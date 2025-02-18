لبنان.. اجتماع رئاسي ثلاثي لبحث التطورات على الحدود الجنوبية والانتهاكات الإسرائيلية

شفق نيوز/ عقد رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، يوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وذلك لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية، في ظل استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون، بحسب بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على "الموقف الوطني الموحد"، مشددين على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 1701، الذي يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكه".

كما جدد المجتمعون، التزام لبنان بجميع بنود القرار دون أي استثناء، في وقت تزداد فيه الخروقات الإسرائيلية.

وشدد الاجتماع، على "دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لتولي جميع مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي ابناء الجنوب اللبناني، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

وذكّر المجتمعون، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والذي أكد التزام البلدين بالعمل مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بالقرار 1701، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا وفق خطة تفصيلية.

وبحسب البيان، قرر الاجتماع، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقًا للقرار 1701 والإعلانات ذات الصلة، فضلاً عن اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وفق الشرعية الدولية.

وتابع أن الاجتماع وجه باستكمال العمل والمطالبة عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان" و"الآلية الثلاثية" من أجل تنفيذ إعلان 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بالكامل، بالاضافة إلى متابعة المفاوضات مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي لتحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون على تمسك لبنان بحقوقه الوطنية وسيادته الكاملة على أراضيه، واعتماده كافة الوسائل المتاحة لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، بما يحفظ استقرار الجنوب اللبناني وفقًا للقرارات الدولية.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق لوقف النار بهدف وضع حدّ لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024 مع تكثيف إسرائيل غاراتها وبدء عمليات توغل برية في مناطق حدودية بجنوب لبنان.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وبعدما أكدت اسرائيل أنها لن تلتزم مهلة الانسحاب المحددة، مُدّد الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.

من جهته، أبلغ لبنان الخميس الوسيط الأميركي رفضه المطلق لمطلب إسرائيل إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد، بعد انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في 18 شباط/فبراير، وفق ما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري.