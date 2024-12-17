لائحة اتهام أمريكية لإيرانيين بهجوم نفذته فصائل عراقية في الأردن

شفق نيوز/ قدمت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مواطنين من أصل إيراني لتورطهما في هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل عراقية ضد قاعدة عسكرية أمريكية في الاردن شهر كانون الثاني من العام الماضي، وأدى حينها إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين.

وجاء في لائحة الاتهام ضد الشخصين بأنهما نقلا بشكل غير قانوني تكنولوجيا حساسة إلى إيران، تم استخدامها في هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكشف المدعون الفيدراليون في بوسطن، عن هوية المتهمين وهما: مهدي محمد صادقي، مواطن إيراني-أميركي، ومحمد عابديني نجف آبادي، مقيم في إيران وسويسرا.

ووفقًا للتقارير، تم القبض على مهدي محمد صادقي (أمس الاثنين) في بوسطن، بينما تم اعتقال محمد عابديني في ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب من الولايات المتحدة، ويعمل المدعون حاليًا على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات، بالإضافة إلى اتهام محمد عابديني بتقديم دعم لوجستي لإيران فيما يتعلق بالهجوم بالطائرات المسيّرة على القاعدة العسكرية الأردنية.

ووقع الهجوم بالطائرات المسيّرة على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي الأردن، والمعروفة بقاعدة "برج 22"، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة أكثر من 40 شخصًا آخر.

وكشف جوشوا لوي، المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس، تفاصيل اعتقال المتهمين في قضية الهجوم على قاعدة "برج 22".

وأوضح لوي، خلال مؤتمر صحفي، أن اعتقال الشخصين جاء بعد أن اكتشف خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مكونات تتبع نظام تحديد المواقع (GPS) في الطائرة المسيّرة المستخدمة في الهجوم تعود إلى شركة إيرانية تُدعى "صدرا".

ووفقًا للتقارير، كان مهدي محمد صادقي موظفًا في شركة "Analog Devices"، التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها وتعمل في إنتاج أشباه الموصلات.

ورغم أن اسم الشركة لم يُذكر في تقرير المدعين، أكدت شركة "Analog Devices" في بيان لها أن صادقي كان موظفًا لديها.

كما أفاد المدعون بأن محمد عابديني هو أحد مؤسسي شركة "صدرا"، وكان يستخدم شركة مقرها سويسرا لشراء المعدات من شركة "Analog Devices" ومن ثم نقلها إلى إيران.

وأضاف المدعون أن محمد عابديني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأنه قام بتوفير مكونات مثل مقياس التسارع والجيروسكوب ونقلها إلى إيران.

هذا ولم تصدر أي تصريحات من المتهمين أو محاميهم حتى الآن.

وحضر مهدي محمد صادقي جلسة قصيرة في المحكمة في بوسطن، يوم أمس الاثنين، حيث قرر القاضي تمديد فترة احتجازه حتى الجلسة المقبلة.

وحسب القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة الأمريكية، قال جوشوا لوي، خلال مؤتمر صحفي في بوسطن: "عندما نتحدث عن المخاطر الناتجة عن وصول التكنولوجيا الأميركية إلى أيدٍ خطيرة، غالبًا ما نتحدث عن مخاطر افتراضية، لكن للأسف، هذه المرة لسنا بصدد تقديم فرضيات أو تخمينات".

وكان الهجوم بالطائرات المسيّرة على "برج 22" أول هجوم مميت يستهدف القوات الأمريكية بعد بدء حرب غزة.

ونفت إيران أي تورط لها في ذلك الهجوم، بينما أعلنت فصائل مسلحة تُعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن شنّ هجوم واسع استهدف 85 موقعًا مرتبطًا بتلك الفصائل في العراق وسوريا.