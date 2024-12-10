آلاف الإيرانيين يغادرون سوريا عبر 10 رحلات جوية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف المواطنين الإيرانيين غادروا الأراضي السورية خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي بطهران، أن حوالي 4000 مواطن إيراني غادروا سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت أن عمليات الإجلاء تمت عبر 10 رحلات جوية نظمتها شركة طيران "ماهان" الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران، إلى جانب روسيا، كانت الحليف العسكري الأبرز لنظام الأسد الذي حكم سوريا بقبضة حديدية على مدى عقدين. ومع ذلك، وقفت قوات موسكو وطهران على الحياد بينما نجح تحالف من المعارضة المسلحة في الإطاحة بالنظام بسرعة مطلع الأسبوع الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

الأحداث الأخيرة تشكل تحولًا لافتًا في المشهد السياسي السوري، حيث لم يتدخل حلفاء النظام السابق في منع انهياره، مما يثير تساؤلات حول الموقف المستقبلي لهذه الأطراف تجاه التطورات في سوريا.