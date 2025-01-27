آلاف النازحين في غزة يعودون شمالاً مع انسحاب الإسرائيليين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من "محور نتساريم".

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم، وذلك من أجل السماح بعودة المواطنين الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.

وقالت صحيفة "جيروزايلم بوست" الإسرائيلية إن هذه الأنباء تأتي في أعقاب إعلان إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين أن سكان غزة سيمكنهم الانتقال إلى شمال غزة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.

وفي الأثناء، بدأت الاستعدادات في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع.

وانتشرت لافتات وكتابات على جدران وأعمدة مدينة غزة تمهيدا لعودة النازحين وترحيبا بهم.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر بدء تحرك حشود النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد في طريقهم للعودة إلى شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.

يشار إلى أنه بحسب الاتفاق، سوف يسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

بينما سوف يسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، مساء أمس الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضاف الأنصاري إنه "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".

فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان له عبر منصة "إكس": "بعد إجراء مفاوضات حازمة وحازمة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، تراجعت حماس وستنفذ جولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تلقت من حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".

وأضاف: "بموجب هذه الاتفاقيات، ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الإثنين".

كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، عن توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

يشار إلى أن بيانا لعمليات وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس، صباح الإثنين، جاء فيه أن إن حركة المركبات في طريق صلاح الدين "لن تتم إلا بعد التواصل مع الجهات المصرية".

وأضاف البيان أن "الجهات المصرية ستكون متواجدة (في طريق صلاح الدين) تقريبا بين الساعة 7:00 إلى 8:00 صباحا لمنع حدوث أي مشكلة والتنسيق الكامل بينهم وبين الأجهزة الأمنية طرفنا".

وتابع: "لا يتم البدء بسير المركبات إلا بإشارة رسمية من الإخوة المصريين والوسطاء، لأن هذا العدو لا يؤمن مكره"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.