كيم يدشن أول مدمرة هجومية لكوريا الشمالية.. صور

شفق نيوز/ شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حفل تدشين أول مدمرة من الجيل الجديد تابعة للبحرية الكورية الشمالية، ووصف الحدث بأنه "نقطة انطلاق لبناء قوة بحرية متقدمة".

وأقيمت المراسم يوم أمس الجمعة 25 أبريل/ نيسان، في الذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة الأولى للثورة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، عن كيم جونغ أون قوله إن "هذه المدمرة الهجومية متعددة المهام تمثل تعزيزاً لقدرات الدفاع عن السيادة البحرية للبلاد، كما تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق طموح كوريا الشمالية في أن تصبح قوة بحرية متقدمة".

وأضاف كيم أن حكومته تعمل على "تعزيز القوات البحرية بوتيرة سريعة لحماية الأمن القومي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال".

وسميت المدمرة الجديدة، التي تزن 5 آلاف طن، باسم "تشوي هيون" تكريماً لأحد أبرز الثوار الذين قاوموا الاحتلال الياباني. كما نصب تمثال تذكاري للبطل الوطني على سطح السفينة.

وفي ختام الحفل، سلم كيم جونغ أون علم البحرية إلى قادة السفينة، متمنياً لها "انتصارات عسكرية خالدة"، وقدم لطاقمها عملات تذكارية نحاسية بمناسبة هذا الإنجاز.

وشهدت مراسم التدشين حضوراً كبيراً ضم مسؤولين حكوميين وعسكريين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع صناعة السفن والقوات البحرية الكورية الشمالية.