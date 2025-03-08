كيم جونغ أون يستعرض غواصة نووية: تصل لأي مكان بلا قيود

شفق نيوز/ حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، من أن بلاده ستظهر كامل قوتها الدفاعية البحرية "في أي مياه ضرورية دون أي قيود."

وجاء تحذيره أثناء تفقده لمشروع بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، دون الكشف عن تاريخ أو مكان الزيارة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وخلال الزيارة، استعرض كيم جونغ أون مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، الذي تم إطلاقه في إطار خطة دفاعية أعلن عنها في مؤتمر الحزب الرئيسي لعام 2021.

وأكد كيم على أهمية تطوير "سفن حربية ساحقة" كوسيلة قوية للردع ضد "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تتبعها القوى المعادية.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أكد أن كوريا الشمالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي تهدد سيادتها ومصالحها، مشيرًا إلى نشر الأعداء لعدد كبير من الأصول الاستراتيجية.

وأضافت الوكالة أن كيم شدد على أن "قدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الدفاع البحري، التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ستُعرض بالكامل في أي مياه ضرورية بلا قيود."

وتُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية واحدة من الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.

كما أعلن عن هدف لتحديث السفن البحرية وتحت الماء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ذلك.

وفي سبتمبر/ ايلول 2023، كشفت كوريا الشمالية عن أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي، قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء.

وفي تلك الفترة، أعلن كيم عن خطط لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.