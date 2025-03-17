كوريا الشمالية تتحدى مجموعة السبع: لن نتخلى عن أسلحتنا النووية

شفق نيوز/ رفضت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، دعوة مجموعة السبع للتخلي عن أسلحتها النووية، مؤكدة أن تطوير هذه الأسلحة حق سيادي لا يمكن المساس به.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وصفت بيونغ يانغ مجموعة السبع بأنها "جماعة إجرامية نووية" تهدد السلام والأمن العالميين، متهمة إياها بممارسة "انتشار نووي غير قانوني وخبيث" تحت ذرائع "المشاركة النووية" و"توفير الردع الموسع".

وشددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة نووية مكرس في دستورها، ولن يتغير بغض النظر عن اعتراف الدول الأخرى.

كما حذرت من أنها ستواصل تعزيز ترسانتها النووية "كمًا ونوعًا" ردًا على ما وصفته بـ"التهديدات الخارجية"، مؤكدة عزمها على تحديث قواتها النووية وفقًا لدستورها وقوانينها المحلية، لضمان أمنها وسيادتها.