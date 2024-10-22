كوريا الجنوبية تعد باتخاذ إجراءات ضد التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

شفق نيوز/ أكد نائب مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية كيم تاي-هيو، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن سيول ستتخذ على نحو تدريجي إجراءات مضادة بما يتسق مع مستوى التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

جاءت تصريحات كيم في الوقت الذي حث فيه مكتب رئيس كوريا الجنوبية بيونغ يانغ على سحب قواتها التي تقول سيول إنها أرسلت إلى روسيا للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كوريا الشمالية بمد الجيش الروسي بجنود للقتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "نرى تحالفاً متنامياً بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية. لم يعد الأمر يتعلق فقط بنقل الأسلحة. بل يتعلق بإرسال أشخاص من كوريا الشمالية إلى قوات المحتل المسلحة".

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون قد قال إنه من المرجّح أن يكون جنود من كوريا الشمالية يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، حيث يُعتقد أن بعضهم قُتل فيما يُتوقع أن يتم نشر المزيد منهم.