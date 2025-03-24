كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه

شفق نيوز/ قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، رفض عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، فيما أمرت بإعادته إلى منصبه كرئيس مؤقت.

ووفقاً لوكالة "يونهاب" للأنباء، فإن قرار رفض عزل هان جاء بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، بينما رفض قاضيان آخران قرار العزل بالمطلق.

ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية التي بدأت بعد محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى عزله من قبل البرلمان وتولي هان مهام الرئاسة مؤقتاً.

لكن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، صوت لاحقاً لعزل هان بعد أسابيع فقط، مبررًا ذلك برفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير الرئيس المعزول، إلى جانب دوره في فرض الأحكام العرفية.

وبحسب إذاعة "واي تي إن" المحلية، فإن المحكمة لم تجد أي دليل يثبت تورط هان في الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط لإعلان الأحكام العرفية، ما عزز موقفه أمام المحكمة الدستورية.

يذكر أن تشوي سانغ موك، الذي خلف هان في منصب الرئيس المؤقت، قام بتعيين قاضيين إضافيين في المحكمة الدستورية، في وقت تطالب فيه المعارضة باستكمال تعيين هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة.