كوريا الجنوبية.. الشرطة تعتقل الرئيس "المعزول"

شفق نيوز/ احتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، الرئيس يون سيوك يول، الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها.

وذكر مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحاً، ونقله إلى المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيئول مباشرة.

من جهته، قال الرئيس يون، إنه قرر المثول للاستجواب أمام وكالة مكافحة الفساد لتجنب إراقة الدماء، فيما شدد على أن تحقيق الوكالة "غير قانوني".

كما أوضح يون، في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في يونغسان، وسط سيئول، قبل اعتقاله، "لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب تحقيقات الفساد، على الرغم من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني".

وتعد هذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وفشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 كانون الثاني/يناير بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن يون الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.