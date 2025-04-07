كندا ترفع شكواها لمنظمة التجارة العالمية ضد رسوم ترامب

شفق نيوز/ كشفت منظمة التجارة العالمية، يوم الاثنين، عن رفع شكوى من قبل كندا على خلفية التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على واردات قطاع السيارات.

وأفادت المنظمة في بيان بأن "كندا طلبت منها مشاورات حل النزاع مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بفرض تعرفة نسبتها 25% على السيارات وقطع السيارات من كندا".

وتقدمت كندا بهذه الشكوى في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، ووزعت على الدول الأعضاء الاثنين، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت كندا أعلنت أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة رداً على رسوم ترامب ودخلت حيّز التنفيذ الخميس الماضي.

وأشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى "رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المستوردة من الولايات المتحدة".

ولم يكشف كارني على الفور أي تفاصيل على صلة بعدد السيارات التي قد تتأثر بالتدابير الكندية.

وتعهد كارني في وقت سابق بالرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبراً أنها "ستغيّر جذريا" التجارة الدولية.

وقال كارني في أوتاوا: "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبراً أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".