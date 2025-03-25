كشف مصير "تايس".. شروط أمريكية امام دمشق مقابل تخفيف العقوبات

شفق نيوز/ ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت السلطات السورية قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على البلاد.

ونقلت رويترز عن 6 مصادر مطلعة، أن "واشنطن سلمت دمشق قائمة شروط تريد من السلطات الجديدة الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة".

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن "ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/ آذار"

ووفقا للوكالة فإن المطالب تتضمن "الكشف عن مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي خُطف خلال رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس/آب 2012".

وعمل تايس مراسلا مستقلا لصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "ماكلاتشي" للنشر، وكان من أوائل الصحفيين الأميركيين الذين وصلوا إلى سوريا بعد اندلاع الصراع هناك.

وأوردت رويترز في ديسمبر كانون الأول أن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، تمكن في عام 2013 من الهروب من زنزانته وشوهد وهو يتحرك بين منازل في شوارع حي المزة الراقي بدمشق.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن قوات تابعة للأسد على الأرجح هي التي ألقت القبض عليه مجددا بعد وقت قصير من هروبه.