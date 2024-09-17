أكثر من 500 جريح بصفوف حزب الله بعد اختراق "أمني" لاجهزة "لاسلكي"

شفق نيوز/ تعرض المئات من أعضاء حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، لجروح بالغة نتيجة انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب العاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام، إن إصابات بالغة ضربت عناصر حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت بعد اختراق أمني طال أجهزة اتصالات.

وحسب المعلومات الأولية فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان والجنوب (النبطية والحوش وبنت جبيل وصور).

وتداولت الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمعا كبيرا للمواطنين في مواقع الحوادث.

وتقول منصات تابعة للحزب، إن اسرائيل تمتلك إمكانيات لتفجير أجهزة عن بعد، إما عن طريق تفجير بطارياتها أو نفس البطارية تكون مفخخة ببعض المتفجرات (10-20) غرام، وبينت أن هذا الجهاز يوضع على الخصر او في الجيب.

وكشفت أن إسرائيل قامت بتفجير هذه الأجهزة في وقت واحد، لافتة الى ارتفاع الاصابات لاكثر من 500 إصابة حتى الآن.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن اختراق الاتصالات يعد واحداً من الأساليب التي تتبعها إسرائيل للوصول إلى أهدافها، حيث يعد اغتيال فؤاد شكر مثال حي على الوصول إلى الأهداف من خلال الاتصالات.