أكثر من 400 ألف نازح من لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين

شفق نيوز/ أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثّفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.

وقالت الوحدة في تقرير: "من تاريخ 23 سبتمبر لغاية 5 أكتوبر 2024، سجّل الأمن العام عبور 300,774 مواطناً سورياً، و102,283 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية".

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة في عدد السوريين واللبنانيين الذين وصلوا سوريا، ففي 30 أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

وقال غراندي في منشور على منصة إكس "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف، والتدفق متواصل".

وأضاف أن بعض الفرق التابعة للمفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم الوافدين الجدد.