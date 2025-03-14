"أكثر تعبيرات الشر والبؤس".. اكتشاف معسكر إبادة لعصابة مخدرات في المكسيك

شفق نيوز/ أعرب مؤتمر الأساقفة المكسيكي، يوم الجمعة، عن غضبه الشديد بعد اكتشاف معسكر إبادة تديره عصابة مخدرات، واصفاً إياه بأنه "واحد من أكثر تعبيرات الشر والبؤس الإنساني قسوة التي تشهدها البلاد".

وقال الأساقفة في بيان وقعه رئيس المؤتمر الأسقف رامون كاسترو من كويرنافاكا، والأمين العام الأسقف المساعد هيكتور بيريز من مدينة مكسيكو: "نحن ندين بقلق عميق وجود العديد من الأماكن مثل هذا في وطننا، مواقع ارتُكبت فيها أخطر الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف الأساقفة: "هذه الأفعال تنتهك بشكل مباشر الكرامة المقدسة للإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله".

واكتشفت مجموعة تعرف باسم "المحاربون الباحثون عن جاليسكو" وهي إحدى المجموعات العائلية التي تبحث عن أقاربها المفقودين في جميع أنحاء البلاد، المعسكر في تيوتشيتلان، على بعد نحو 40 ميلاً غرب غوادالاخارا. ووجدوا أفراناً لحرق الضحايا، إلى جانب شظايا عظام وملابس وأكثر من 200 زوج من الأحذية.

ووفقاً لمنظمة الأخبار "أدوندي فان لوس ديساباريسيدوس"، التي تتابع مأساة المفقودين في المكسيك، اختفى نحو 40 شخصاً يومياً خلال أول 100 يوم من ولاية الرئيسة كلوديا شينباوم التي بدأت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بزيادة 60% عن إدارة سلفها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من 2018 إلى 2024.

واعترف أساقفة المكسيك بجهود العائلات قائلين عن المجموعات المعروفة في المكسيك باسم "مادريس بوسكادوراس" (الأمهات الباحثات): "بدافع من ألمهم وشجاعتهم وإصرارهم، فإنهم. يحققون تقدماً حقيقياً في البحث عن أحبائهم ويقومون باكتشافات حاسمة تحافظ على صرخة العدالة حية. شهادتهم تتحدانا جميعا كمجتمع".

وقدمت شينباوم إحصائيات تظهر انخفاضا بنسبة 15% في جرائم القتل منذ تنصيبها. ووصفت اكتشاف الموقع بأنه "مروع".

ورد مؤتمر الأساقفة على ادعاء الرئيسة، قائلاً: "نعبر عن دهشتنا لأنه بينما يزعم أن جرائم القتل العمد انخفضت بنسبة 15%، تبذل محاولات لإخفاء حقيقة أن حالات الاختفاء ارتفعت بنسبة 40%. لسوء الحظ، فإن غالبية هؤلاء الضحايا هم من شبابنا".