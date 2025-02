كارثة جوية جديدة في أمريكا.. طائرة تتحطم عند فيلادلفيا (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، الجمعة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينما لا توجد مؤشرات على نجاة أحدهم.

وأفاد جوش أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق، وسط مخاوف من وجود عدد من الضحايا على الأرض.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

Breaking: Viewer provided video of plane crash in Northeast Philadelphia. Near Cottman and Roosevelt Boulevard. Building on fire. Heavy smell of jet fuel in the air. @FOX29philly pic.twitter.com/EKOGcwMDnc