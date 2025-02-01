كارثة جوية جديدة في أمريكا.. طائرة تتحطم عند فيلادلفيا (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، الجمعة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينما لا توجد مؤشرات على نجاة أحدهم.

وأفاد جوش أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق، وسط مخاوف من وجود عدد من الضحايا على الأرض.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

Breaking: Viewer provided video of plane crash in Northeast Philadelphia. Near Cottman and Roosevelt Boulevard. Building on fire. Heavy smell of jet fuel in the air. @FOX29philly pic.twitter.com/EKOGcwMDnc — Chris O'Connell (@CoconnellFox29) January 31, 2025

ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO — BNO News (@BNONews) February 1, 2025

من جهتها كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن سقوط طائرة خاصة، مساء الجمعة، في مدينة فيلادليفيا.

وقالت شركة "جيت ريسكيو" للإسعاف الجوي، إن طفلا مريضا وراكبا آخر كانوا على متن الطائرة مع طاقم يتألف من 4 أفراد.

وأضافت الشركة في بيان: "لا يمكننا تأكيد أي ناجين. اهتمامنا الأول هو عائلة المريض والعاملين لدينا وعائلاتهم وغيرهم من الضحايا الذين ربما أصيبوا على الأرض".

وقالت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر في مؤتمر صحفي، إن المعلومات المتعلقة بالوفيات لم تتضح على الفور، لكن "العديد من المنازل والسيارات تعرضت لأضرار".

وأضافت: "هذا لا يزال مسرحا نشطا تحت التحقيق".

وحاول مراقب الحركة الجوية الاتصال بالطائرة، وقال مخاطبا قائدها: "خدمة إخلاء طبي. برج الشمال الشرقي. خدمة إخلاء طبي. برج الشمال الشرقي. هل أنت على التردد؟".

وبعد نحو دقيقة، سمع المراقب الجوي يقول: "فقدنا طائرة".

ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.

وأظهرت صور التقطت في موقع التحطم منازل سكنية تحترق.

كما أظهرت بيانات الطيران طائرة صغيرة تقلع من المطار الساعة 0606 مساء وتختفي من الرادار حلال حوالي 30 ثانية، بعد وصولها إلى ارتفاع 1600 قدم (487 مترا).

ويأتي الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، إن رؤية الحادث أمر "محزن للغاية"، وقال: "فقد المزيد من الأرواح البريئة".